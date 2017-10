DRK – Stellenangebot: staatlich anerkannte/n ErzieherIn in Bernau

staatlich anerkannte/n Erzieher/in

Der DRK Kreisverband Niederbarnim e.V. ist Teil der nationalen und internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. Als Verband der freien Wohlfahrtspflege, anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und als nationale Hilfsgesellschaft arbeiten unsere haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen nach den sieben Rotkreuzgrundsätzen: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität.

Der DRK Kreisverband Niederbarnim e.V. erbringt eine Vielzahl an sozialen Dienstleistungen. Hierzu zählen u.a. die ambulante Pflege, Ausbildung in Erste-Hilfe-Maßnahmen, Beratungsangebote für Schwangere und deren Familienangehörige, Kindertagesbetreuung, in verschiedenen ehrenamtlichen Bereichen.

Wir suchen für unsere Kindertagesstätte „Kinderland am Wasserturm“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Erzieher/in. Werden auch Sie Teil unseres Teams in einem Umfeld, in dem das Arbeiten Spaß macht.

Wir erwarten von Ihnen:

– eine qualifizierte Ausbildung zum/r staatlich anerkannten Erzieher/in

– Freude und Erfahrung im Umgang mit Kindern

– Umsetzung der Grundsätze elementarer Bildung sowie des Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages

– Umsetzung und Weiterentwicklung unserer Konzeption

– systematische Beobachtung (Situationsansatz), Dokumentation und Entwicklungs-

begleitung

– Analyse, Evaluation und Präsentation der Entwicklungsergebnisse

– Zusammenarbeit mit dem Team und den Eltern (inkl. Durchführung von Elternabenden und

Entwicklungsgesprächen)

– selbständiges Arbeiten, Kreativität, Teamgeist und Kooperationsbereitschaft

– Identifikation mit den Grundsätzen, Ideen und Zielen des Roten Kreuzes

Sie finden bei uns:

– Arbeit in altershomogenen Kindergruppen

– Mitarbeit in einem innovativen Team

– eigenverantwortliches Arbeiten mit hohem Gestaltungsspielraum

– Möglichkeit zur Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen inkl. Erste-Hilfe-Kursen

– leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an den TVÖD/SuE

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung möglichst per E-Mail.

DRK KITA „Kinderland am Wasserturm“

Oranienburger Str. 14, 16321 Bernau

E-Mail: kita@drk-niederbarnim.de

Ansprechpartnerin: Peggy Walz