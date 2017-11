Dorfkirche Schönow: Hier tanzte selbst der Pfarrer im Schottenrock

Bernau (Schönow): Am vergangenen Freitagabend zog es uns in die Dorfkirche Schönow in der es an diesem trüben Herbstabend nicht allein ums Beten ging.

Vielmehr ging es an diesem Abend um Volksmusik, Sehnsüchte, Humor und Geschichten aus Schottland, präsentiert von einer der bekanntesten schottischen Folk-Band, den “NORTH SEA GAS“.

Hierfür verwandelte sich das um 1400 erbaute Gotteshaus im Dorfkern von Schönow, in eine wunderbare und bis auf den letzten Platz gefüllte Konzerthalle, deren tolle Akustik Verstärker und Mikrofone überflüssig machten.

Innerhalb von Minuten verstanden es die drei Musiker um Dave Gilfillan, Ronnie MacDonald und Grant Simpson das Feuer und die Leidenschaft Schottlands nach Schönow zu bringen. Tolle Balladen, eindringliche Songs und Traditionals aus Schottland sorgten für allerfeinste Unterhaltung, viel Applaus, ein bisschen Urlaub vom Alltag und für Fernweh nach Schottland.

Organisiert wurde das Konzert der Band “NORTH SEA GAS” von Pfarrer Wolf Fröhling, der es sich nicht nehmen lies, begeistert im Schottenrock mitzutanzen.

“North Sea Gas” ist eine der beliebtesten Folk-Bands Schottlands mit großartigem Gesang und gewaltigen dreistimmigen Harmonien. Gitarren, Mandoline, Geige, Bouzouki, Mundharmonika, Whistles, Bodhrans, Banjo und gute Laune sind Teil der Unterhaltung.

Sie haben Gold und Silver Disc Awards von der Scottish Music Industry Association erhalten und regelmäßig Shows auf dem Edinburgh Festival Fringe und auf der ganzen Welt ausverkauft!Sie haben 19 Alben veröffentlicht, wobei “When We Go Rolling Home” die neueste ist und sie fügen ihren Shows ständig neues Material hinzu. Eines ihrer früheren Alben, “The Fire and the Passion of Scotland”, war “Album of the Year” bei Celtic Radio in den USA und gewann den ersten Platz in der Kategorie “Jigs and Reels” sowie die Melodien auf dem Album. Alle ihre bisherigen Alben sind nach wie vor bei Fans auf der ganzen Welt sehr beliebt, belegt durch die Gold- und Silberpreise der Scottish Music Industry Association für: “Dark Island”, “Lochanside”, “Glencoe Massacre”, “Edinburgh Toon”, ” Rosslyn, “” Ein Dram bevor Sie gehen “und” Das Feuer und die Leidenschaft von Schottland. “

Ihre Show und ihre Alben bestehen aus traditionellem, zeitgenössischem und selbst geschriebenem Material, zusammengesetzt aus einem eigenen Stil, Humor und Geschichtenerzählen. Dies ist bei ihren regelmäßigen Touren in Schottland, Amerika, Kanada, Deutschland, Österreich, Estland, der Türkei und vielen anderen Zielen innerhalb und außerhalb ihres Heimatlandes in Schottland beliebt. Jedes Jahr gibt es Auftritte im Fernsehen und Radio auf beiden Seiten des Atlantiks, darunter “Late Night Saturday”, “Woodsongs Old Time Radio Hour” und “Song of the Mountains”, die in ausgewählten PBS-Fernsehsendern gezeigt werden. (Quelle: “NORTH SEA GAS”)

