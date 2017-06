Dorffest in Birkholz, Feuerwehrfest Zepernick, Schlendermeile u.v.m.

Bernau (Barnim) Am kommenden Wochenende locken wieder zahlreiche Veranstaltungen zum Verweilen ein. Unter anderem in Birkholz und Zepernick.

Bereits am heutigen Freitag macht die Feuerwehr in Zepernick den Anfang. Vom 16. – 18. Juni 2017 feiert sie ihren 104. Geburtstag und den 75. Geburtstag der Jugendfeuerwehr. Euch erwartet ein tolles Sommerfest mit Rummel, LIVE Musik, Feuerwerk und vielen weiteren Highlights…..

Am Samstag, den 17. Juni 2017 lädt die Gemeinde Panketal wie jedes Jahr zur großen Schlendermeile in Alt-Zepernick ein. Für ortsansässige Firmen und Vereine bietet sich wieder eine gute Gelegenheit, sich zu präsentieren und mit den Panketalern ins Gespräch zu kommen. Die Schönower Straße im Zepernicker Ortszentrum wird zur Fußgängerzone und lädt ein zum Bummeln und Plaudern. An zahlreichen Ständen kann man sich zu den Angeboten von Panketaler Firmen, Vereinen und kommunalen Einrichtungen informieren.

Umrahmt wird die Veranstaltung durch ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm für die ganze Familie sowie gastronomische Angebote.

Unter dem Motto: “Historisches Birkholz” lädt das kleine idyllische Dörfchen am Rande von Bernau am Samstag, den 17. Juni 2017 zum großen Fest für die ganze Familie ein.

Los geht es um 11 Uhr mit dem Fassanstich durch Bürgermeister André Stahl, neben einem bunten Programm und allerlei Spielmöglichkeiten für die kleinsten Gäste, zeigt der Ort Landmaschinen aller Art und eine besondere Ausstellung “Alter Birholzer Ansichten”, die zu einer Reise in die Vergangenheit einlädt.

Neben dem Rahmenprogramm lädt ein kleiner Trödelmarkt, eine Ausstellung für Modellflieger und ein Märchenerzähler zum Stöbern und Verweilen ein. Wer ein wenig Nervenkitzel braucht, kommt bei einer Runde auf dem Trike voll auf seine Kosten. Am Abend lädt DJ Christian zum Tanz in die Sommernacht ein.

Außerdem: Autocross in den Biesenthaler Wukuhlen, Mittsommernachtskonzert am Dorfteich Ladeburg, Jahresfestkonzert 500 Jahre Reformation – 150 Jahre Bethel in der St. Marienkirche Bernau, 112. Jahresfest in Lobetal, Fußballturnier der F-Junioren bei Rot/Weiß Schönow, Liepnitzsee Triathlon in Ützdorf oder das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum in Hoppegarten…

Alle Details zu den Events findet Ihr in unserem Kalender.