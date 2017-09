Die Eastside Fun Crew Bernau feiert ihren Umzug mit Sommerfest

Bernau (Barnim): Gerade erst aus der Sommerpause zurück und die EFC hat schon Neuigkeiten für alle Tanzbegeisterten: Ab dem 01. Oktober 2017 zieht der Standort Tanzschule am Steintor der Eastside Fun Crew (EFC), in die Räumlichkeiten oberhalb des Restaurants Schwarzer Adler in die Adlerhöfe (Berliner Straße 33) in Bernau um.

Es wird damit nicht nur ein neuer, zentral gelegener und größerer Raum zum Tanzen angeboten, sondern auch diverse neue Kurse wie z.B. Dancehall, Streetdance Funk und Krabbelkurse für die Jüngsten (Start erst ab Oktober). Die neuen Trainer Maggi (Dancehall) und Sophie (Streetdance Funk) freuen sich schon auf ihre Kurse, die ab dem 12.September noch in den alten Räumlichkeiten stattfinden werden. Ebenfalls sind alle Kinder eingeladen, die Tanzkurse von Maret zu besuchen, die mit ihrer langjährigen Erfahrung Kinder immer wieder fürs Tanzen begeistern kann. Tanz dich fit, Aerobic und Standardtanzkurse runden den Stundenplan für Erwachsene ab.

Anzeige

Am 09.09. ab 13 Uhr sind alle zum Familien- und Sommerfest in den Adlerhöfen eingeladen, welches von der Catalpa Cocktaillounge, dem Schwarzer Adler sowie dem Cafe “Was mein Herz begehrt” organisiert wird.

Am Abend wird bei der großen Schlagerparty getanzt und gefeiert. Für die Kids gibt’s Hüpfburg & Kinderschminken. Ein DJ und Live Musik werden alle bis in die Nacht begleiten.

Um 14 Uhr und 16 Uhr wird es 2 Performances von der Eastside Fun Crew auf der Bühne geben. Wer an dem Tag schon etwas vorhaben sollte, kann sich auch gern telefonisch unter 03338-3790161 informieren oder eine Mail an info@eastside-fun-crew.de schreiben.

Unter eastside-fun-crew.de findet man den aktuellen Kursplan der EFC.

Info via EFC / Franziska Stever