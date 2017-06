Der “große” Regen blieb bisher in Bernau und Drumherum aus

Bernau( Barnim): Während die Berliner Feuerwehren in den “Ausnahmezustand” wegen Starkregens versetzt worden sind, blieb es in Bernau bisher relativ “trocken” und es kam bisher zu keinen wetterbedingten Feuerwehreinsätzen in unserer Stadt.

Zwar regnete es auch hier teils heftig, aber bisher nicht mehr als vielleicht bei einem normalen Gewitter. Bis auf ein paar größere Pfützen, wie hier vor dem Imbiss auf dem Bahnsteig im Bahnhof Bernau, ist alles im noch grünen Bereich. Dennoch warnen die Wetterdienste auch weiterhin vor Starkregen und Gewitter.

Beim Deutschen Wetterdienst heisst es aktuell:

“Es tritt ergiebiger Dauerregen auf. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 40 l/m² und 80 l/m² erwartet. Aktualisierung: Es tritt ergiebiger Dauerregen auf. Von Süden ziehen teils länger andauernde und gewittrig durchsetzte Niederschläge auf. Bis Freitagmorgen sind dabei Regenmengen zwischen 30 und 70 l/qm möglich, lokal eng begrenzt können auch 80-100 l/qm auftreten. Ein Großteil des Niederschlags fällt dabei innerhalb von etwa 6 bis 9 h. In dieser Zeitspanne sind vor allem in Verbindung mit Gewittern örtlich 30 bis 50 l/qm möglich.”

Passt auf Euch auf!

Sachstand: 14.30 Uhr