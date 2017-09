Das Wochenende steht vor der Tür, guten Morgen

Bernau (Barnim): Ein herbstlicher Mix aus Sonne, Wolken und etwas Regen wird uns durch den heutigen Freitag begleiten und wärmer als bis zu 20 Grad, wird es leider kaum werden.

Und sonst so? Am kommenden Wochenende warten in unserer Region mehr als 20 (!) Veranstaltungen auf Euren Besuch. Wir wollen Euch heute im Laufe des Tages, einige davon vorstellen.

Verkehr: Nach einem Polizeieinsatz am heutigen Morgen zwischen Gesundbrunnen und Schönhauser Allee, fährt die S-Bahn wieder planmäßig. Wer heute in Richtung Erkner fahren will, sollte genügend Zeit einplanen. Hier wird bis etwa 14 Uhr eine Bombe entschärft.

Ab Montag in Bernau: Bauarbeiten auf der L 304 zwischen Bernau Waldfrieden und Kreisel B 273 sowie auf der L 31 Ladeburger Chaussee – Sachtelebenstraße/ Schlehenstraße. Nachher mehr dazu.

Euch einen schönen und stressfreien Freitag.