Dank an Rettungsdienst, Helferin und an das Team der Stadthalle

Bernau (Barnim): Am vergangenen Freitagabend berichteten wir in einem Beitrag LIVE vom Ute Freudenberg Konzert in der Stadthalle am Steintor in Bernau.

Während hunderte BesucherInnen das Konzert genossen, ging es einer Besucherin leider nicht so gut. Mitten im Konzert musste sie aus dem Publikum getragen- und ein Notarzt verständigt werden.

Anzeige

Während Ute Freudenberg von der Bühne aus gute Besserung wünschte, kümmerten sich eine zufällig anwesende Krankenschwester sowie das Team von der Stadthalle am Steintor um die leidende Besucherin bis der Rettungsdienst eintraf. Dieser nahm die Patienten mit und fuhr sie ins Krankenhaus.

Mittlerweile geht es der Patienten wieder besser und uns erreichte eine kleine Danksagung der Tochter mit der Bitte um Veröffentlichung. Das tun wir natürlich sehr gerne:

” (…) Ich würde mich freuen, wenn Sie für mich eine Danksagung veröffentlichen würden: Während des Ute Freudenberg Konzerts am Freitag ging es meiner Mutter plötzlich sehr schlecht. Ich möchte mich auf diesem Wege bei den Menschen bedanken, die sofort zur Stelle waren. Besonders das Sicherheitsteam des Steintores, welches alles getan hat, um zu helfen und der Krankenschwester, die selbstlos das Konzert verlassen hat, um alles zu managen. Danke auch an die freundlichen Rettungssanitäter und das Notfallteam im Krankenhaus. Meiner Mutter geht es inzwischen wieder besser. Liebe Grüße Ines S.”

Bernau LIVE wünscht alles Gute!