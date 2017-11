Chatten, Zocken, Glotzen – Gebrauchsanleitung Pubertät

Eberswalde (Barnim): Chatten, Zocken, Glotzen – so ist ein Vortrag überschrieben, der in der kommenden Woche im Alexander von Humboldt Gymnasiums in Eberswalde zu hören sein wird.

Darin widmet sich Referentin Anne Wilkening dem Thema Mediennutzung in der Pubertät.

„Ein durchschnittlicher Schüler verbringt täglich sechs Stunden online. Dazu kommen noch einige Stunden Fernsehkonsum“, weiß Anne Wilkening zu berichten. Beunruhigend sei zudem was Jungen und Mädchen spielten.

Die Referentin wird anschaulich und wissenschaftlich fundiert erklären, wie viel Medien- und Handynutzung tolerabel ist und ab wann es für Pubertierende gefährlich wird. Sie wird Antwort darauf geben, wie die Kinder vor Gefahren wie Internetmobbing, Abhängigkeit oder dem Missbrauch seiner Daten geschützt werden können, welche Regeln es für cleveres Spielen/Chatten gibt und wie man es schafft, sich auch daran zu halten.

Der Vortrag ist anlässlich des Tag der Seelischen Gesundheit im Landkreis Barnim zu hören am

Mittwoch, 29. November 2017, 17 Uhr, in der Aula des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums in Eberswalde

Angesprochen sind insbesondere Eltern, deren Kinder in der Pubertät sind oder gerade darauf zusteuern. Der Eintritt ist frei.

Foto: Pixabay.com – Nadine Doerle / Info: Landkreis Barnim