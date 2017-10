Brand bei Audi – Großbrand in Berlin beschäftigt Feuerwehren

Berlin (Verkehr): Bereits von weit her sind dicke Rauchwolken am Himmel über Berlin zu sehen. Grund hierfür ist ein Groß-Brand in einer KFZ-Werkstatt eines AUDI – Autohauses in Zehlendorf.

Zur Zeit sind knapp 100 Feuerwehrleute am Beeskowdamm mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Ursache hierfür ist bisher unklar. Umliegende Anwohner sollen ihre Fenster schließen.

Auf Grund des Einsatzes der Feuerwehren kommt es in diesem Bereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. So etwa auf der Goerzallee, dem Dahlemer Weg oder dem Beeskowdamm. Die Buslinie 285 fährt in diesem Bereich ebenfalls nicht.