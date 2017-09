Bernau: Zeit fürs Wochenende – unsere Veranstaltungstipps

Bernau (Barnim): Guten Morgen und Euch einen schönen Start in das erste September-Wochenende.

Auch wenn der Sommer ne Pause einlegt, so sieht es mit einem Mix aus Sonne und Wolken, bei Temperaturen bis zu 20 Grad, so schlecht nicht aus.

Insofern stehen den zahlreichen Einschulungsfeiern und Veranstaltungen in unserer Region nichts im Wege. Anbei einige Tipps in Kurzform. Alle Details findet Ihr in unserem Veranstaltungskalender bei Facebook, in unserer App oder auf unserer Homepage:

“Lustiges Pausenbrot“ – Bernauer Wochenmarkt-Spezial

Nachwuchsfestival “Rockende Eiche” in Biesenthal

4. Stolzenhagener Lichterfest

Dr. Mark Benecke zu Gast in der Stadthalle am Steintor

Raphael Wressnig & Michael Maass zu Gast bei Guten-Morgen-Eberswalde

Pilgern auf dem Jakobsweg von Werneuchen nach Bernau

Internationale Funkausstellung auf dem Messegelände Berlin

Euch ne schöne und erholsame Zeit.