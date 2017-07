Bernau: Wochenmarkt – Spezial und Fahhrad-Check/Tipps am Bahnhof

Bernau (Barnim): Wie wir bereits im Vorfeld berichteten, fand am vergangenen Samstag der Wochenmarkt-Spezial und ein mit der Tourist-Info Bernau organisierter Fahrrad-Check statt.

Auch wenn der “Wochenmarkt Spezial” dieses Mal nicht auf dem Bernauer Marktplatz, sondern in der Bürgermeister statt fand, so tat es der Auswahl keinen Abbruch. Unter dem Motto ““Fruchtalarm” ging es dieses mal rund um das Thema Sommer, wenngleich das Regenwetter eher an den Monat April erinnerte.

Vermutlich blieben auch deswegen einige Händler leider lieber zu Hause. Die Übrigen “Stamm-Händler” boten dafür ein großes Angebot regionaler Produkte und als wir dort waren, schien die Sonne und der Markt war relativ gut besucht.

Zeitgleich veranstaltete die Tourist-Info Bernau, gemeinsam mit dem Berliner Start-up-Unternehmen live cycle, einen Fahrrad-Check am Bahnhof Bernau. Neben technischen Inspektionen am Fahrrad und Tipps zur Sitzposition und Ergometrie, gab es von der Bernauer Tourist-Information zahlreiche Infos für einen Ausflug mit dem Rad in unserer Region.

Fotos: Bernau LIVE

Info:

Bis Oktober findet am jeweils 1. Samstag im Monat ein weiteres Bernauer Wochenmarkt-Spezial statt. Am 5. August wird es dann „Erfrischend vielfältig“.

Wochenmarkt-Spezial 2017 – Weitere Termine:

2. September: Lustiges Pausenbrot

7. Oktober: Bunt sind schon die Wälder

In der direkten Umgebung zum Markt gibt es zahlreiche Parkplätze, wo Besucher kostenlos bzw. im Parkhaus für nur 0,50 EUR parken können!