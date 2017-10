Bernau: Unfallflucht – wer hat eventuell etwas gesehen?

Bernau (Barnim): Parkplatzrämpler sind heutzutage leider an der Tagesordnung. Auch wenn die meisten Verursacher sich zum Glück melden, bzw. irgendwie eine Nachricht hinterlassen, so ziehen es leider einige vor, einfach abzuhauen.

Meist bleibt der Geschädigte dann auf den Reparaturkosten sitzen. So wie in unserem aktuellen Fall, den uns unser Leser Andreas aus Bernau schildert.

Als er am vergangenen Freitagnachmittag seine Tochter von der Schule an der Hasenheide abholen wollte, bemerkte er, dass jemand in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr sein nur drei Monate alten Dacia Logan stark beschädigt hat. So etwa Stoßfänger und Rücklicht. Die herbeigerufene Polizei stellte fest, dass das Fahrzeug beim Aufprall um knapp 20 cm verschoben wurde! Es ist also davon auszugehen, dass der Verursacher etwas bemerkt haben sollte.

Mögliche Zeugen (Kinder) wollen gesehen haben, dass es sich bei dem Verursacher um ein grünes Fahrzeug handelte, welches im Anschluss in die Sigfriedstraße abbog.

Nun werden dringend Zeugen gesucht! Wer hat am Freitag diesbezüglich etwas in der Kriemhildstrasse beobachtet oder kann Angaben zum Unfall machen?

Hinweise bitte an die Polizei Bernau: Telefon 03338 3610

(Angaben beruhen auf Leser-Infos)

