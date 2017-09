Bernau: Unfall auf der BAB 11 forderte 7 verletzte Personen

Bernau (Barnim): Am frühen Nachmittag des 03.09.2017 waren drei PKW auf der BAB 11 in Fahrtrichtung Berlin unterwegs gewesen.

Gegen 12:50 Uhr musste das vorausfahrende Fahrzeug, ein PKW VW, zwischen den Anschlussstellen Bernau Nord und Bernau Süd verkehrsbedingt abbremsen. Die beiden dahinter befindlichen Autofahrer bemerkten dieses Manöver augenscheinlich zu spät und fuhren mit ihrem Audi bzw. Mercedes auf. Dabei wurden sieben Insassen der beteiligten Fahrzeuge leicht verletzt.

Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr Bernau ausrücken. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die BAB 11 für 60 Minuten voll gesperrt.

Wie wir gestern bereits kurz berichteten, kam es in Folge des Unfalls zu kilometerlangem Stau aus Richtung Norden. Davon betroffen, war auch die Bernauer Innenstadt. Viele Autofahrer versuchten bereits in Lanke oder Wandlitz abzufahren um den Weg durch Bernau in Richtung AS Bernau-Süd zu nehmen. Hier betrug die Passierdauer teils über eine Stunde.

Infos via Polizeidirektion Ost.