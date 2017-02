Bernau: The Spirit of Ireland begeisterte die Besucher (Video)

Bernau: Eine großartige Mischung aus energiegeladener Tanzshow, Gesang und ursprünglich-keltischer Livemusik präsentierten “The Spirit of Ireland” in Bernau.

Was für ein großartiger Abend! Bis auf den wirklich allerletzten Platz füllte sich am gestrigen Mittwochabend die Stadthalle Bernau, bevor um 20 Uhr ein Hauch Irland in unser beschauliches Städtchen zog.

Nach nur wenigen Minuten gelang es den 11 Tänzern und Musikern das Publikum in ihren Bann zu ziehen und für tosenden Beifall zu sorgen. Eine tolle Mischung aus grandiosem und verführerischem Stepptanz, irischer LIVE Musik sowie Gesang sorgten für allerfeinste Unterhaltung, ein bisschen Urlaub vom Alltag und für Fernweh nach Irland. Im Anschluss standen die sympathischen Tänzerinnen und Tänzer für Fotos und Autogramme bereit.

Auch wenn es in der Stadthalle durch die Bestuhlung teils sehr eng war, so hat es uns sehr gefallen und wir hoffen, dass die Show vielleicht auch nächstes Jahr wieder nach Bernau kommt. Danke für den Abend.

Hintergrund: The Spirit of Ireland ist die Produktion des erfolgreichen irischen Produzenten Michael Carr mit 14 Tänzern und Musikern on Stage. Die live getanzte Show vereint die besten irischen Stepptänzer, herausragende Musiker und erstklassigen Gesang. Die Show ist die Visitenkarten Irlands mit natürlichen und ursprünglichen Elementen, die die Zuschauer seit vielen Jahren weltweit begeistert.

Seien es die seelenvollen Klänge der Uilleann Pipes, die melodischen Töne der Gitarre und des Akkordeons, das sanfte Schwingen vom Piano oder die wilden Melodien der irischen Fiedel, hier schlägt das irische Herz im Takte der Musik. Wenn die Tänzer mit ihrem schwindelerregenden Tempo und der rhythmischen Kraft des klackenden Stepptanz-Geräusches das Publikum elektrisieren, wird jeder in den verführerischen Strudel der Show hineingezogen.

Farbenfrohe Kostüme und eine außergewöhnliche Lichtshow sorgen für ein besonderes Showerlebnis. The Spirit of Ireland begeistert jung und alt und ist ein Fest für alle Sinne, unterwegs auf der ganzen Welt. The Spirit of Ireland hat nichts an Reiz und Attraktivität verloren und ist seit vielen Jahren in den kulturellen Metropolen dieser Welt zu Hause. Millionen von Zuschauern sahen diese Show bereits. Ausverkaufte Häuser, Jubel und Standing Ovation beweisen, dass „The Spirit Of Ireland den Nerv der Zeit trifft. Ab Januar 2015 geht die Show wieder auf große Deutschland Tour. (infos via Veranstalter)

Alle Infos: http://www.the-spirit-of-ireland.de/