Bernau: Stadt lockt mit Prämie zum großen Frühjahrsputz

3. bis 09. April: Frühjahrsputz in Bernau

Bernau: Es ist noch eine Weile hin, aber fest steht schon: Auch in diesem Jahr wird der Frühling in Bernau mit einem Frühjahrsputz begrüßt. Das „große Aufräumen“ ist traditionsgemäß für die Woche vor Palmsonntag, also vom 3. bis 9. April angesagt. Alle Bürger, insbesondere Schulklassen und Vereine sind aufgerufen, sich an der alljährlichen Aufräumaktion zu beteiligen. Organisiert wird der Frühjahrsputz wieder vom städtischen Wirtschaftsamt.

Bitte Anmelden

Bürger, die zur Verschönerung der Stadt beitragen möchten, können sich bis zum 3. März werktags zwischen 8 und 12 Uhr unter Telefon (0 33 38) 365-377 dort melden. Das Wirtschaftsamt sorgt dafür, dass Aufräumwillige an Plätzen zum Einsatz kommen, wo dies nötig ist.

Um die Abholung und Entsorgung des zusammengetragenen Unrats kümmern sich die Mitarbeiter des Bauhofes. Allen Fleißigen, die sich in Gruppen von 20 Personen mindestens zwei Stunden an der Aufräumaktion beteiligen, winkt eine Prämie in Höhe von 50 Euro je Gruppe. Diese wird bei der gesamten Aufräumaktion nur einmal an jede Gruppe gezahlt.

(Presseinfo der Stadt Bernau / Cornelia Fülling) – (Foto: pixabay – (CC0 1.0)