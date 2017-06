Bernau: Sommer in der Stadt – Habt einen sonnigen Donnerstag!

Bernau (Barnim): Bevor es in der kommenden Nacht regnen soll, zeigt sich das Wetter mit bis zu 30 Grad heute noch einmal von seiner schönen Seite.

Verkehr: Gestern informierten wir über die Voll-Sperrung der Zepernicker Chaussee vom 16. bis 22. Juni. Das Datum hat sich nunmehr auf den 19. bis 22. Juni geändert.

Im Rahmen der Bauarbeiten der Deutschen Bahn für die neue Bahnbrücke über die Zepernicker Chaussee in Bernau wird die Straße unter der Brücke vom 19. bis 22. Juni sowohl für den Autoverkehr als für auch Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Fußgänger und Radfahrer müssen den Radwanderweg Berlin-Usedom als Umleitungsstrecke nutzen. Dieser ist über den S-Bahnhof Friedenstal (Lenastraße) und die Zepernicker Chaussee/Höhe Theodor-Körner-Straße zu erreichen.

Und sonst? Heute wird in Lobetal Pastor Dr. Johannes Feldmann, Vorstand und Vorsitzender der Geschäftsführung der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal, in den Ruhestand verabschiedet und am kommenden Sonntag, zum 112. Jahresfest in Lobetal, von seinem Amt entpflichtet.

Pastor Dr. Johannes Feldmann hat seit 1994 die Entwicklung der Hoffnungstaler Stiftung maßgeblich mitgeprägt. (später mehr dazu)

Bis später und Euch einen schönen Donnerstag.