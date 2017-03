Bernau: Radfahrerin schwer verletzt und weitere Meldungen der Polizei

Bernau – Radfahrerin schwer verletzt

Der Fahrer eines PKW Renault bog am Donnerstagvormittag von der Alberichstraße nach rechts in die Börnicker Chaussee ab. Dabei stieß er mit einer von rechts kommenden Radfahrerin zusammen. Die Radfahrerin wurde im Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren und stationär aufgenommen. Der Renaultfahrer bleib unverletzt. Der Sachschaden beträgt geschätzte 600 Euro.

Wandlitz – Räder demontiert

Auf einem Firmengelände in der Prenzlauer Chaussee demontierten unbekannte Täter in der Nacht zum 9. März von zwei PKW die Räder. Die Fahrzeuge standen am Morgen auf Pflastersteinen. Die Radmuttern und Felgenschlösser ließen die Täter zurück. Die Polizei fotografierte den Tatort und stellte die gefundenen Teile sicher. Der Schaden beträgt ca. 4.000 Euro.

Eberswalde – Zusammengestoßen

Die Fahrerin eines PKW Peugeot fuhr am Donnerstagabend aus einer Parklücke in der Fritz-Weineck-Straße und stieß mit einem PKW Kia zusammen. Dabei wurde niemand verletzt. Trotz eines Sachschadens von insgesamt ca. 1.000 Euro blieben die Fahrzeuge betriebstüchtig.

Hohenfinow – Schuppen brannte

Am 10. März rückte die Feuerwehr, gegen 01.30 Uhr zum Kienberg aus. Dort brannte aus bisher ungeklärter Ursache ein massiv gebauter Schuppen. Die Feuerwehr löschte die Flammen und konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei ca. 10.000 Euro.

Infos via Polizeidirektion Ost / Polizeiinspektion Barnim POMin Dittmann