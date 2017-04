Bernau: primacom passt seine digitale Programmbelegung an

Bernau: Wie uns der Netzbetreiber primacom schriftlich mitteilt, wird ab heute die digitale Programmbelegung angepasst. Hierzu teilt primacom folgende Details mit:

In den Netzen des Kabelnetzbetreibers primacom kommt es ab Dienstag, den 4. April, zu einer Anpassung der digitalen Programmbelegung. Dabei ändert sich lediglich die Reihenfolge einiger digitaler Programme in der Sendersortierung – alle bestehenden Programme bleiben für die Zuschauer wie gewohnt erhalten. Die technische Umstellung der verschiedenen Netze findet in drei Wellen jeweils am Dienstag, den 4., 11. und 18. April statt; der größte Teil der Anschlüsse wird dabei am 18. April umgestellt. Nach der Umstellung finden digitale Empfangsgeräte die Sender in der Regel automatisch wieder; bei Bedarf wird den Zuschauern ein Sendersuchlauf am digitalen Empfänger empfohlen, um auch künftig alle im Kabelnetz verbreiteten Programme sehen zu können.

Mit der Anpassung der Sendersortierung berücksichtigt primacom die regulatorischen Vorgaben der Landesmedienanstalten und schafft zudem eine kundenfreundliche, übersichtlichere Programmbelegung. Die bestehende Reihung ist über viele Jahre gewachsen und durch die verschiedenen Entwicklungen im TV-Markt bedingt – beispielsweise durch neue Senderaufschaltungen, Sendereinstellungen oder auch Senderwechsel aus dem Free-TV ins Pay-TV. Diese historisch geprägte Senderliste wird nun durch eine neue Sendersortierung abgelöst, die in der Sortierlogik nach klaren Kriterien wie Reichweite, Signalart (SD/HD) oder Genre geordnet ist.

Für die künftige Aufschaltung zusätzlicher Programme werden dabei in jeder Kategorie unbelegte Programmplätze freigehalten, so dass auch bei weiteren Veränderungen in der Senderwelt und bei einer künftigen Weiterentwicklung des Angebots im Kabel eine langfristige Aktualität der Sendersortierung sichergestellt ist.

Kunden mit einem primacom Receiver finden die Programme nach der Umstellung am neuen Sendeplatz in der Regel automatisch wieder. Andernfalls wird ein Sendersuchlauf am digitalen Empfangsgerät empfohlen. Auch eine gegebenenfalls individuell vom Nutzer am Endgerät eingestellte Favoritenliste sollte nach der Umstellung erhalten bleiben und die Programmsignale in der gewohnten Anordnung abbilden.

Übersichtliche Sendersortierung und Platz für neue Programme

+ Technische Umstellung in drei Wellen am 4., 11. und 18. April

+ Übersichtlichere Sendersortierung – optimiert für künftige Neuaufschaltungen

+ Umsetzung der regulatorischen Vorgaben der Landesmedienanstalten

Foto: Michael Bader für primacom – http://mbader.com/ Link.