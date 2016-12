Bernau: Nichts für Besinnlichkeit und empfindliche Ohren! (Video)

Besinnliche Weihnachten in der Stadthalle Bernau mit der Bernauer Punkrock League

Bernau: Zugegeben, in meinem hohen Alter gehört man wohl nicht unbedingt in die Zielgruppe der Veranstalter denn auch meine Ohren sind mit all den Jahren empfindlicher und sensibler geworden.

Jedoch waren wir kurz vor Heiligabend noch zu einer ganz besonderen Weihnachtsfeier, die wir Euch natürlich nicht vorenthalten wollen und die, für einen Heiligabend-Beitrag, vielleicht etwas zu laut gewesen wäre.

Unter dem Motto „Weihnachten mit Großfamilie“, dem alljährlichen Punk- und Skakonzert der Bernauer Punkrock League, feierten hunderte Besucher ihre ganz persönliche Weihnachtsparty in der Stadthalle Bernau – unter anderem mit OXO86.

Bevor es dann am Abend richtig laut wurde, gab es am Nachmittag Weihnachtslieder für die Kleinen.

Bereits im 11. Jahr findet dieses ganz spezielle Musik-Event in Bernau statt und ist hierbei ein fester Termin eines jeden Punkrock-Fans. Mitgetanzt haben wir zwar nicht, dafür aber einige Bilder im Video eingefangen! Also, Lautsprecher an und zurück lehnen!

Info: Der Ska-Punk ist eine Crossover-Stilrichtung aus Ska und Punkrock. Ein Subgenre des Ska-Punk ist Skacore, bei dem Ska mitHardcore Punk gemischt wird. Der Übergang zwischen beiden ist fließend. Ska-Punk verbindet Punkrock mit Stilelementen des Ska, wie beispielsweise dem Einsatz von Bläsern oder dem Offbeat-Rhythmus.

Die Spielarten von Ska-Punk sind unterschiedlich. Die mehr Punk-beeinflusste Variante beinhaltet meist ein schnelles Tempo, verzerrte Gitarrenklänge, im Rhythmus befindliche Einspielungen im klassischen Punk-Stil (oft im Refrain), rauer und geschriener Gesang. (Info: Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Ska-Punk)

Video: Bernau LIVE / Dank an Tino