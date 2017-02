Bernau: Münzboxen an Tankstelle aufgebrochen und weitere Meldungen

Bernau – Barnim: Wie jeden Montag, wollen wir Euch auch heute die Meldungen der Polizeidirektion Ost / Polizeiinspektion Barnim vom Wochenende nicht vorenthalten:

Bernau – Münzboxen aufgebrochen

Aus drei Münzboxen stahlen unbekannte Täter in der Nacht zum 12. Februar das eingeworfene Bargeld. Die Münzboxen gehören zu einer Selbstbedienungswaschanlage auf einem Tankstellengelände an der Rüdnitzer Chaussee. Zur Schadenshöhe liegen keine Angaben vor. Die Polizei suchte nach Spuren und nahm eine Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall auf.

Schönwalde – Auf Diebestour bis die Alarmanlage ansprang

Unbekannte Täter betraten in der Nacht zum Sonntag ein Firmengrundstück an der Hauptstraße. Sie hebelten ein Fenster auf und stahlen dann aus dem Gebäude u.a. Akkuschrauber und Hobelmaschinen. Weitere Werkzeuge wurden zum Abtransport bereitgestellt. Beim Aufbrechen einer Tür ging eine Alarmanlage an, welche die Täter vertrieb. Der Schaden wurde auf 500 Euro geschätzt.

Eberswalde – Festnahme bei Anzeigenerstattung

Ein 27-jähriger Mann gab am Freitag, gegen 18 Uhr, bei der Polizei im Paul –Wunderlich-Haus eine Anzeige auf. Als seine Person überprüft wurde, stellte der Polizist fest, dass zwei Haftbefehle vorliegen. Der 27-Jährige wurde festgenommen und an die Justiz übergeben.

Eberswalde – Fahrräder gestohlen

In der Salomon-Goldschmidt-Straße brachen unbekannte Täter zwischen dem 9. und dem 11. Februar in den Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses ein. Sie stahlen zwei Fahrräder im Wert von ungefähr 1.300 Euro. Die Polizei suchte nach Spuren und nahm eine Anzeige auf.

Versuchter Einbruch in Panketal

Am Samstag, den 11.02.2017 gegen 15:00 Uhr stellte eine Hauseigentümerin in der Lutherstraße in Zepernick mehrere Spuren an einem Fenster ihres Einfamilienhauses fest, welche von einem vorangegangenen Einbruchsversuch stammen. Der Tatzeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden. Vermutlich versuchten unbekannte Täter in den letzten Wochen gewaltsam in das Wohnhaus einzudringen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen die bislang unbekannten Täter.

Diebstahl eines Motorrades in Eberswalde

Am Freitag, den 10.02.2017 bemerkte ein Motorradbesitzer beim Öffnen seiner Garage im Siedlerweg in Eberswalde den Diebstahl seines Kraftrades Harley- Davidson fest. Er hatte die Maschine im November untergestellt und musste nun feststellen, dass unbekannte Täter gewaltsam in die Garage eindrangen und das Motorrad mit dem amtlichen Kennzeichen EW-F 20 entwendeten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bernau: Verkehrsunfall endet tödlich

Hier berichteten wir bereits am Sonntag ausführlich.

Infos und meldungen via Polizeidirektion Ost / Polizeiinspektion Barnim