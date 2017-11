Bernau LIVE ist dann mal wieder da – guten Morgen

Bernau (Barnim): Mit vollem Elan wollten wir heute Morgen in die neue Woche starten, bis wir gegen 7.30 Uhr feststellten, dass unsere Server down waren.

Nichts ging mehr und Bernau LIVE war leider nicht erreichbar. Nach den ersten Schnappatmungen und Panikausbrüchen, machten wir uns an die Fehlersuche. Einige Kaffees später haben wir den Fehler gefunden und nach gut eineinhalbstündiger Serverpause, funktioniert Bernau LIVE nun wieder fehlerfrei und in vollem Umfang. Sorry, für die Störung. Betroffen waren unsere Homepage sowie unsere Handy App Bernau LIVE to GO!

Heute feiert die UNO den Weltkindertag!

“Der Weltkindertag geht zurück auf die Weltkonferenz für das Wohlergehen der Kinder im August 1925, zu welcher 54 Vertreter verschiedener Staaten zusammenkamen und die “Genfer Erklärung zum Schutz der Kinder” verabschiedeten. Im Anschluss an die Konferenz führten viele Regierungen einen Kindertag ein.

1954 haben die Vereinten Nationen das Kinderhilfswerk UNICEF mit der Ausrichtung eines Weltkindertages beauftragt. Jeder Staat sollte einen Tag zum sogenannten Weltkindertag (Universal Children’s Day) erklären. Der Weltkindertag wird heute an unterschiedlichen Tagen in mehr als 145 Ländern gefeiert. Damit soll ein weltweites Zeichen für die Kinderrechte gesetzt werden.

Die UNO feiert den Weltkindertag am 20. November, dem Datum, an welchem sie im Jahre 1959 die Erklärung der Kinderrechte und im Jahr 1989 die UN-Kinderrechtskonvention beschlossen hat.” (Quelle: Deutscher Kinderschutzbund e.V.

Und sonst: Ich überlege noch immer, warum gestern der Internationale Männertag und der Welttoilettentag auf ein Datum gelegt wurde…

Egal, habt einen schönen Tag bei etwa 6 Grad und einem Wolken-Sonne-Mix!