Bernau leuchtet, feiert und Lokaltourt – ohne Regen

Bernau (Barnim): Mit Einbruch der Dunkelheit verzogen sich die Regenwolken und unzählige BernauerInnen und Bernau-BesucherInnen strömten in Richtung Innenstadt.

Geladen wird/wurde heute zur Bernauer Lokaltour sowie zum Lichtspektakel “Bernau leuchtet”. Letzteres bildet den Abschluss der Städtebauförderung in der Innenstadt.

Anzeige

Beim Lichtfestival “Bernau leuchtet” werden besonders markante Gebäude angestrahlt. Kunstvolle Illuminationen an der Sankt-Marien-Kirche, am Steintor, am Wasserturm, am Gaskessel, am Pulverturm, in der Bürgermeisterstraße, am Marktplatz und im Goethepark sorgen für magische Momente. Eine bemerkenswerte Installation erwartet die Besucher am Rathaus. Mit Hilfe einer Steuerkonsole können sie die Farben der Fenster und Lichtsäulen intuitiv und kinderleicht verändern.

Zeitgleich öffnen die Gastronomen der Bernauer Innenstadt ihre Türen bis tief in die Nacht. Auf das Publikum aus Bernau und Umgebung wartet, an verschiedenen Standorten, nicht nur ein buntes Programm mit Live-Musik und exotischen Klängen sondern auch zahlreiche kulinarischen Köstlichkeiten zu verwöhnen. Hierbei reicht das Angebot von herzhaftem aus Grill und Pfanne über rustikale griechische Spezialitäten, fremde Köstlichkeiten bis zu süßen Leckereien – hier kommt jeder Gaumen auf den richtigen Geschmack.

Also, kommt noch vorbei und habt einen schönen Abend in der Bernauer Innenstadt.

Bilder und weitere Infos vom Abend gibt es morgen hier bei Bernau LIVE.

Sachstand: 21:05 Uhr / Fotos: Bernau LIVE