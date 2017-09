Bernau leuchtet, Bernauer Lokaltour und geheime Tresore (Video)

Bernau (Barnim): Für viele steht, nach dem morgigen Freitag, ein langes Wochenende bevor. Grund ist der Feiertag zum Tag der Deutschen Einheit am kommenden Dienstag.

Bereits am Montag wird in Bernau gefeiert. Wir freuen uns auf das Lichtfestival “Bernau leuchtet” und die “Bernauer Lokaltour”

Zum wiederholten Mal findet die geschätzte Bernauer Lokaltour – am 2. Oktober – statt. Im Rahmen der Bernauer Lokaltour öffnen die Gastronomen der Bernauer Innenstadt – ab 18 Uhr – ihre Türen bis tief in die Nacht. Auf das Publikum aus Bernau und Umgebung wartet, an verschiedenen Standorten, nicht nur ein buntes Programm mit Live-Musik und exotischen Klängen. Selbstverständlich lassen sich die Gastronomen nicht die Möglichkeit nehmen, Sie dabei mit kulinarischen Köstlichkeiten zu verwöhnen. Hierbei reicht das Angebot von herzhaftem aus Grill und Pfanne über rustikale griechische Spezialitäten, fremde Köstlichkeiten bis zu süßen Leckereien – hier kommt jeder Gaumen auf den richtigen Geschmack.

Wem nach viel Tanz und Musik der Durst lockt, für den halten die Gastronomen der Bernauer Innenstadt ein breites Sortiment an Erfrischungen bereit. Neben verschiedenen Biersorten vom Fass, Wein und Longdrinks warten leckere Cocktails und alkoholfreie Cocktails darauf probiert zu werden. Wir freuen uns auf einen leckeren und bunten Abend.

Der weitgehende Abschluss der Sanierungsarbeiten im Stadtzentrum ist Grund genug den 2. Oktober zu einem ganz besonderen Abend zu machen. Beim Lichtfestival BERNAU LEUCHTET werden besonders markante Gebäude angestrahlt. Kunstvolle Illuminationen an der Sankt-Marien-Kirche, am Steintor, am Wasserturm, am Gaskessel, am Pulverturm, in der Bürgermeisterstraße, am Marktplatz und im Goethepark sorgen für magische Momente. Eine bemerkenswerte Installation erwartet die Besucher am Rathaus. Mit Hilfe einer Steuerkonsole können sie die Farben der Fenster und Lichtsäulen intuitiv und kinderleicht verändern.

Zudem besteht von 18-20 Uhr die einmalige Möglichkeit, die alten Tresorräume der ehemaligen Deutschen Bank/Staatsbank der DDR in der Bürgermeister- Ecke Grünstraße zu bestaunen. Kurz bevor das alte Verwaltungsgebäude abgerissen wird und dem neuen Rathaus Platz macht geht es wohl letztmalig in den tiefen Keller in welchem noch immer ein großer Tresor fest verankert ist.

Veranstaltungsinfos via BeSt Bernau / Stadt Bernau