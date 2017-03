Heute: Info-Abend zum Bürgerentscheid “Stoppt Rathausneubau” Bernau

Bernau: In wenigen Tagen ist es soweit: Am kommenden Sonntag steht der Bürgerentscheid über einen etwaigen Rathausneubau in Bernau an.

Wer mag, der kann am heutigen Mittwoch noch einmal 2 Info-Veranstaltungen besuchen und sich ggf. informieren.

Grüner Stammtisch informiert zum Rathausneubau

Bündnis90/ Die Grünen: Der Informationsbedarf der Bürger zum bevorstehenden Bürgerentscheid ist groß. Nach Veranstaltungen der LINKEN in der Innenstadt und des Ortsbeirats Schönow in Schönow wollen wir nun auch die vielen interessierten Bürger in Bernau-Friedenstal erreichen und Fragen zum Rathausneubau beantworten.

Auch der Bürgermeister Bernaus, Andre Stahl, hat sein Kommen zugesagt. 01.03.2017 um 19:00 Uhr in “Conny´s Corner”, Zepernicker Chaussee 123, 16321 Bernau

Der Ortsbeirat Birkholzaue informiert

Der Ortsbeirat Birkholzaue lädt im Vorfeld des Bürgerentscheids „Stopp Rathaus-Neubau“ am Mittwoch, dem 1. März um 19 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in den Imbiss Elisenau, Bernauer Chaussee 3a (Blumberg).

Die Mitglieder des Ortsbeirates werden über den Inhalt und die möglichen Auswirkungen des Bürgerentscheids zum Rathaus-Neubau am 5. März informieren und Fragen beantworten.

„Wir wollen den Bürgern von Birkholzaue vor diesem wichtigen Bürgerentscheid noch einmal Gelegenheit geben, sich sachlich zu informieren und ihre Fragen zu stellen, damit sie sich selbst eine Meinung bilden können“, so Ortsvorsteher Wolfgang Mischewski. Interessierte sind daher herzlich eingeladen.

(Texte stammen vom jeweiligen Veranstalter)

