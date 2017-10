“Bernau im Bau” – Baustellenmarketing für den Rathausneubau

Bernau (Barnim): An beinahe jeder Ecke unserer Stadt wird zur Zeit gebaut und gewerkelt. Eine der größten und bedeutendsten Baustellen ist wohl der Rathausneubau in der Bernauer Innenstadt.

Mit diesem soll nun erstmals in Bernau ein “Baustellenmarketing” auf den Weg gebracht werden. Hierfür wurde eigens ein neues Logo entworfen, welches in Zukunft an dieser und anderen Baustellen einen Platz finden wird.

Anzeige

Am gestrigen Vormittag wurde das neue Konzept von Bürgermeister André Stahl und Baudezernent Jürgen Jankowski vorgestellt.

Seitens der Stadt Bernau heisst es dazu:

“(…) Das bedruckte Textil erfüllt dabei mehrere Zwecke: Es dient als Sicht- und Staubschutz; zugleich vermitteln verschiedene Bilder und weiterführende Informationen einen ersten Eindruck vom entstehenden Gebäude. Wer doch einen Einblick auf das Geschehen hinter den Planen erhalten möchte, bedient sich einfach eines der eigens zu diesem Zweck freigehaltenen Gucklöcher.

Künftig werden weitere Bauzaunplanen gefertigt und an dieser Baustelle angebracht, je nach aktuellem Anlass, oder um öffentliche Veranstaltungen in der Stadt zu kommunizieren. Das Design wird in Zukunft für weitere städtische Bauprojekte verwendet. Auch andere Bauherren können „Bernau im Bau“ nutzen, zum Beispiel in Form von Aufklebern im Format 40 mal 40 Zentimeter, die auf Baustellenschilder oder Fahrzeugen angebracht werden können.”

Wenngleich die Idee nicht wirklich ganz neu ist, Baustellen ein wenig zu “verkleiden” und andere Städte dies seit langem praktizieren, so durfte die Umsetzung in Bernau auf positive Resonanz stoßen. Denn was ist hässlicher als eine Baugrube mit noch hässlicherem Bauzaun.

Zeitgleich sollen mit solchen Maßnahmen auch baubedingte Nachteile für die umliegenden Gewerbetreibenden, deren Kunden oder Anwohner gemildert – und die Baustelle an sich zu einem “gemeinsamen” Event gemacht werden. Oftmals werden bei längeren Bauarbeiten etwa Kräne illuminiert oder Veranstaltungen und Feste integriert.

Leider hat der heutige Frühnebel unser Foto nicht ins allerbeste Licht gerückt. Im Original sehen die Banner hübscher aus 😉

Auch wir sind leider nicht perfekt! Du hast einen Schreibfehler gefunden oder möchtest den Artikel redaktionell korrigieren? Gib uns Bescheid, indem Du den Fehler markierst und Strg+Enter drückst. Danke.

Anzeige