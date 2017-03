Bernau: Heute ist der erste Tag von ganz viel Sonne in Folge

Bernau: Guten Morgen, Bernau und Drumherum! Mit strahlend blauem Himmel starten wir in den heutigen Freitag und somit ins bevorstehende Wochenende. Falls der Wetterbericht stimmt, soll es genau so die kommenden Tage bleiben. Viel Sonne und die Temperaturen sollen bis zur Mitte kommender Woche auf 16 Grad ansteigen…

Verkehr: Heute ist vorerst der letzte Tag an dem die S2 zwischen Karow und Blankenburg pendelt. Am Wochenende pausieren die Bauarbeiten, bevor am kommenden Montag und Dienstag, jeweils von 08-18 Uhr, erneut keine S-Bahnen zwischen Blankenburg und Karow fahren.

Veranstaltungen: Am Freitag, den 24. März 2017 gastieren die deutschen Rocklegenden The Rattles & The Lords in der Stadthalle Bernau. Können Sie sich noch erinnern, an die 60er Jahre, der Zeit in der die Musik viel veränderte. Bands wie Beatles, Rolling Stones und viele andere, noch in den Clubs spielten und auch dem legendären „Star Club“ in Hamburg?

Es war eine Zeit, in der Musik nur mit der Hand spielen konnte. In diesen Jahren gab es in Deutschland 2 Bands, die sagenhafte Erfolge hatten, es waren: THE LORDS & THE RATTLES

Bands die noch heute ihre Hits wie:„POOR BOY“, „GREENLEAVES“, „ SHAKIN ALL OVER“, „THE WITCH“ und viele andere, auf den Konzerten spielen und eine ganze Generationen begeistern. Los geht es um 20 Uhr…

Bis später und Euch einen schönen Freitag!