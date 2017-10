Bernau hat geleuchtet und zur Lokaltour gefeiert

Bernau (Barnim): In der Nacht zum heutigen Dienstag berichteten wir bereits kurz von der diesjährigen Bernauer Lokaltour und dem Lichtspektakel “Bernau leuchtet”. Kurzum: es war Mega voll und blieb, trotz Dauerregen am Nachmittag, trocken!

Bereits am frühen Abend füllte sich die Bernauer Innenstadt merklich und an jeder Ecke gab es tolle LIVE Musik, mobile Bars, zahlreiche Getränkestände, Bierwagen, herzhaftes aus Grill und Pfanne und viel buntes Licht an den Wahrzeichen unserer Stadt.

Im Rahmen des Abschlusses der Städtebauförderung der Innenstadt, wurden zahlreiche Gebäude und Bauwerke illuminiert. So etwa die Sankt-Marien-Kirche, das Steintor, der Wasserturm, der Gaskessel oder der Pulverturm am Stadtpark. Eine besondere Installation erwartete die Besucher am Rathaus. Mit Hilfe einer Steuerkonsole konnten Besucher die Farben der Fenster und Lichtsäulen intuitiv und kinderleicht selbst verändern.

Wir fanden, es sah einfach toll aus und das Licht bot eine ganz neue Sichtweise auf Gebäude, die einem im Alltag nicht mehr ganz so ins Auge fallen. Einzig fragten wir uns, was der Lichtkünstler am Platz am Steintor ausdrücken wollte? Das hätte man sicher schöner hinbekommen können. Aber Kunst ist eben Kunst und darüber lässt sich bekanntlich nicht streiten.

Lange Warteschlangen bildeten sich zwischen 18 und 20 Uhr an der ehemaligen Deutschen Bank/Staatsbank der DDR in der Bürgermeister- Ecke Grünstraße. In dem zuletzt als Verwaltungsgebäude genutzten Haus konnten Besucher, letztmalig vor dem Abriss, einen Blick in die alten Tresorräume werfen.

Zum späten Abend zog es die meisten Besucher dann zum Platz am Steintor wo die Party gegen 1.00 Uhr langsam ihr Ende fand.

Während noch in der Nacht der Platz am Steintor vom Partymüll befreit wurde, zeigten sich die umliegenden Gastronomen sehr zufrieden und staunten über den enormen Besucherandrang. Auch sonst verlief die Party unserer Kenntnis nach, ohne größere Zwischenfälle.

Ein Dank an alle Organisatoren und den Gastronomen für die tolle Party!

Anbei noch ein kurzes Video und einige Bilder vom Abend. Dank an Maik und Tino für die Unterstützung.