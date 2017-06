Bernau: Frau starb durch herabfallenden Ast am Liepnitzsee

Bernau (Barnim): Zu einem tragischen Unfall mit Todesfolge kam es am gestrigen Nachmittag am Ufer des Liepnitzsees.

Nach jetzigen Erkenntnissen hatte eine 44-jährige Berlinerin auf einer Bank am Nordufers gesessen, als ein ca. 60 cm starker Ast von einem Baum abbrach und aus acht bis zehn Metern Höhe herabfiel. Der Ast traf die Frau dann am Kopf. Aufgrund der Schwere ihrer dabei erlittenen Verletzungen, verstarb sie noch am Ereignisort. Kriminalisten der Inspektion Barnim ermitteln nun zu den genauen Hintergründen des Geschehens.

Weitere Meldungen der Polizeidirektion Ost / Polizeiinspektion Barnim

Werneuchen – Nach Zusammenstoß verletzt

Am Mittwochvormittag stießen in der Freienwalder Chaussee(Ecke Schönfelder Weg ein PKW Nissan und ein PKW VW zusammen. Dabei wurden beide Fahrer schwer verletzt. In einem Rettungshubschrauber wurden sie in ein Krankenhaus geflogen. Die B158 (Freienwalder Chaussee) war von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr voll gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Eberswalde – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall ist am Nachmittag des 20.06.2017 eine Jugendliche leicht verletzt worden.

Die 17-Jährige war mit ihrem Leichtkraftrad Yamaha auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Spechthausen und Eberswalde unterwegs gewesen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ihr gegen 14:15 Uhr in einer Linkskurve hinter der Ortslage Spechthausen ein schwarzer PKW auf gleicher Spur entgegengekommen. Die junge Frau wich nach rechts aus, kollidierte mit der Leitplanke und stürzte.

Kriminalisten der Inspektion Barnim haben Ermittlungen zum Geschehen eingeleitet. Noch liegen keine Hinweise auf den besagten PKW vor.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Inspektion Barnim unter der Rufnummer 03338/361-0in Verbindung zu setzen. Selbstverständlich kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.

Eberswalde – Brachial in die Offensive gegangen

Mit brachialer Gewalt hat ein Ladendieb am Nachmittag des 20.06.2017 versucht, seine Ergreifung zu verhindern. Der 25-Jährige war beobachtet worden, wie er Waren in seinen Rucksack steckte und dann ohne Bezahlen der Gegenstände das Geschäft verlassen wollte. Als der Delinquent angesprochen wurde, warf er eine Flasche nach dem Personal und beschädigte die verglaste Eingangstür der Einrichtung in der Eberswalder Straße. Doch alles Streuben und Wehren half nichts. Er wurde ergriffen und muss sich nun wegen des Versuches der gefährliche Körperverletzung, Ladendiebstahls und Sachbeschädigung verantworten.

Melchow – Schlanker Einbrecher

Ein offenbar sehr schlanker Täter verschaffte sich zwischen Sonntag-und Montagnachmittag durch eine Hundeklappe Zugang zu einem Wohnhaus. Alle Schränke und Schubfächer waren durchsucht. Nach erstem Überblick fehlen Schmuck und Kleingeld. Der Schaden beträgt ca. 400 Euro.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt zum Diebstahl im besonders schweren Fall.

Schönerlinde – Diesel abgezapft

Am vergangenen Wochenende stahlen unbekannte Täter ungefähr 350 Liter Diesel aus Baufahrzeugen. Sie öffneten die Tankdeckel und zapften den Kraftstoff im Wert von ca. 400 Euro ab. Das Förderband und die Siebmaschine standen auf einem Firmengelände in der Industriestraße.

Schwanebeck – Vermeintlichen Dieb verjagt

Am 19. Juni, gegen 11.30 Uhr, bemerkte eine Anwohnerin der Rathenaustraße einen fremden Mann im Flur ihres Hauses. Als sie ihn ansprach, flüchtete der junge Mann im geschätzten Alter von 25 bis 30 Jahren in Richtung einer Kleingartenanlage.