Bernau: Frau Nachts in S-Bahn belästigt – Polizei sucht Zeugin

Bernau (Barnim): Am Mittwoch, den 6. August, gegen 22.20 Uhr, fuhr ein Frau in der S-Bahn von Bernau in Richtung Berlin.

Ein fremder Mann setzte sich zu ihr und wurde aufdringlich. Sie wies die Anzüglichkeiten ab. Er küsste die Frau, welche sich wehrte. Eine andere Frau, die auch in diesem S-Bahnabteil saß, kam zur Hilfe und forderte den Mann auf, die S- Bahn zu verlassen. Diese Frau möge sich bitte als Zeugin bei der Polizei in Bernau melden, Tel. 03338/3610.

Anzeige

Sie war ungefähr 35 bis 45 Jahre alt, trug blonde, zu einem Zopf gebundene Haare, hatte braune Augen und trug eine grüne Brille. Sie erzählte der bedrängten Frau, dass sie als Krankenpflegerin tätig sei.

Info via Polizeidirektion Ost.