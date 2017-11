Bernau: Feuerwehr und Polizei jagten heute Schäfchen

Bernau (Barnim): Zu einem tierischen Einsatz wurde am heutigen Mittag gegen 12 Uhr die Feuerwehr Bernau nach Schmetzdorf gerufen.

Grund für den Alarm waren etwa 6 kleine Schäfchen, die das Gras auf der anderen Straßenseite wohl für interessanter hielten, einen Zaun durchbrachen und so aus ihrem sicheren Terrain flüchteten.

Auf ihrer Nahrungssuche überquerten sie hierbei, ohne auf den Verkehr zu achten, eine Straße in Schmetzdorf und sorgten so für Verwunderung einiger vorbeifahrender Autofahrer. Beherzt machten sich etwa 12 KameradInnen der Bernauer Feuerwehr, Löschzug Schönow, an die Arbeit und fingen, gemeinsam mit der Bernauer Polizei, die flüchtigen Schafe im Gewerbegebiet wieder ein.

Nach gut einer halben Stunde waren alle Schäfchen wieder im Trockenen und die Schönower Feuerwehr konnte abrücken. Danke 😉