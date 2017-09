Bernau: Erste SVV nach den Ferien – Das sind die Themen

Bernau (Barnim): Die Sommerferien sind vorbei und unsere Stadtverordneten machen sich, hoffentlich gut erholt und ausgeruht, wieder an die Arbeit um die Zukunft unserer Stadt zu gestalten.

Am morgigen Donnerstag findet die erste Stadtverordnetenversammlung nach den Sommerferien in der Stadthalle am Steintor statt. Und wenn man sich den Sitzungsplan anschaut, scheint es ein langer Abend zu werden.

Anzeige

Wir wollen Euch einige Themen, bzw. Anträge kurz vorstellen. Wer mag und Zeit hat, kann im Übrigen ab 16 Uhr an der SVV als Zuschauer teilnehmen oder diese im LIVE Stream verfolgen. Zudem bietet jede SVV ab 19 Uhr eine Einwohnerfragestunde.

SPD/Freie Fraktion – Anbringen eines Schriftzuges am Fahrradparkhaus “Bernau bleibt bunt”

Bündnis für Bernau – Einführung einer Parkzeitbegrenzung auf dem Parkplatz am Friedhof Bernau /Jahnstraße

CDU-Fraktion – Rathausneubau – Marktplatz wird Parkplatz!

CDU-Fraktion – Mehr Verkehrssicherheit auf Schulwegen – Ampel für die Rollberg-Schulen!

Die LINKE – Gesundheitsförderung und Schutz vor Mediensucht – Mittel aus Programmen des Bundes und des Landes einwerben

Finanzielle Zuwendung für die Unterhaltung des Frauenhauses Barnim an den Verein “für frauen” e.V.

Beratung über Sonderöffnungszeiten und verkaufsoffene Sonntage für 2018

Bau einer Straßenbeleuchtung im Ortsteil Birkholzaue

Entscheidung über die weitere Umsetzung des Konzeptes Wohngebiet Blumenhag

Eine komplette Übersicht aller Themen mit Hintergründen und findet Ihr hier.