Bernau: Einladung zum BDS Unternehmerball in die Stadthalle

Bernau (Barnim): Unterhaltung ist Trumpf: Der Bund der Selbständigen (BDS) Ortsverband Barnim lädt für Freitag, 6. Oktober, alle Tanzfreunde zum Unternehmerball in die Stadthalle am Steintor in Bernau (Hussitenstraße 1).

Der Ball beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Livemusik sorgt an diesem Abend für flotte Stimmung. Stargast wird Primaballerina Jutta Deutschland sein. Ein Buffet bietet kulinarische Köstlichkeiten und bei einer Tombola warten tolle Preise auf die Gewinner.

Eintrittskarten kosten 49,90 Euro für BDS-Mitglieder (Nichtmitglieder 59,90 Euro) und können telefonisch unter 03338/7006383 (werktags von 8.30 bis 17 Uhr) oder über www.bds-unternehmerball.jimdo.com bestellt werden.

Über den BDS

Mit dem Ortsverband Barnim wurde eine neue, klar strukturierte Anlaufstelle für Unternehmen und Existenzgründer geschaffen, die eine kompetente Hilfestellung in diversen Bereichen des täglichen Geschäftsablaufes bietet.

Unternehmer profitieren vom Ortsverband Barnim des BDS durch speziell ausgehandelte Sonderkonditionen, Liquiditätsbeschaffung bis hin zu kostenlosen Inkassobearbeitungen.

Existenzgründer können Beratungen hinsichtlich Fördermittel in Anspruch nehmen.

Auch zum Aufbau von Geschäftsbeziehungen und der Organisation von Veranstaltungen wird durch den OVB professionelle Unterstützung geleistet. (Quelle und weitere Infos)