Bernau (Barnim): Ziemlich herbstlich zeigte sich der heutige Donnerstag. Zum Feierabend ließ sich die Sonne dann doch noch für einen Moment blicken.

Etwas sonniger soll sich hingegen das kommende Wochenende zeigen. Wir sind gespannt.

Anbei noch 3 Veranstaltungstipps:

Wir bereits berichtet, lädt das Barnim Panorama heute Abend um 18.30 Uhr zu einer tollen und spannenden Taschenlampenführung für Kinder ein. Infos hier

Am morgigen Freitag ist Ute Freudenberg & Band zu Gast in der Stadthalle am Steintor in Bernau. Erstmalig in ihrer 40 jährigen Bühnengeschichte geht Ute Freudenberg auf eine Akustik-Tour. Mit im Gepäck hat die beliebte Musikerin ihre Band, welche aus 5 Musikern und 2 Background-Stimmen bestehen… Noch gibt es wenige Restkarten. Infos in unserem Kalender und Tickets hier, bzw. an der Abendkasse.

Northern Lite – Best of Tour – zu Gast im Haus Schwärzetal Eberswalde – 20 Jahre auf der Bühne, 20 Jahre rastlos. – Northern Lite kommen 2017 mit einer großen Show auf Tour, die das Beste aus unzähligen Alben und Singles auf die Bühne bringt. 3 Stunden extended Show für alle Fans und Wegbegleiter – mit Hits und neuen Stücken. Freitag, 03. November im Haus Schwärzetal in Eberswalde. Alle Infos hier.

Wir wünschen Euch einen guten Arbeits-Heimweg und einen entspannten Feierabend.