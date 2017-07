Bernau: EC-Karten-Betrüger gesucht und weitere Polizeimeldungen

Bernau – EC-Karten-Betrüger gesucht (mit Foto)

Am 20. Januar 2017 zeigte ein Rentner den Diebstahl seines Portemonnaies. Darin befanden sich zwei EC-Karten. Mit diesen bediente sich ein unbekannter Mann (Foto) mehrmals an einem Bankautomat in Friedenstal in der Zepernicker Chaussee. Die Geheimzahlen lagen auch in der Geldbörse. So gelangte der Betrüger unberechtigt eine vierstellige Summe.

Wer erkennt den Mann? Wer weiß, wo er sich aufhält?

Hinweise nimmt die Polizei in Bernau, Tel. 03338/3610 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Britz – Einbrecher gestellt

Am 04.07.2017, gegen 00:50 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie mehrere Männer versuchten, die Tür eines Lebensmittelladens in der Eberswalder Straße aufzubrechen. Als die Einbrecher bemerkten, dass sie nicht unentdeckt geblieben waren, versuchten sie, den für sie lästigen Zeugen mit Drohgebären zu vertreiben. Doch erwies sich dieser als pfiffig und konnte die Fluchtrichtung der Männer ausmachen. Den darauf informierten Polizeibeamten gelang es, einen PKW Audi mit Berliner Kennzeichen zu stoppen, in dem sich nicht nur zwei Tatverdächtige, sondern auch diverses Einbruchswerkzeug fanden. Auch betäubungsmittelähnliche Substanzen wurden erspäht. Die beiden Osteuropäer im Alter von 27 und 41 Jahren sind vorläufig festgenommen.

Eberswalde – Diebe tummelten sich auf Baustelle

Wie der Polizei am 03.07.2017 zur Anzeige gebracht wurde, sind noch Unbekannte auf eine Baustelle in der Bergerstraße vorgedrungen. Dort stahlen sie dann diverse Baumaterialien und Werkzeuge. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Eberswalde – Auto verschwunden

Von seinem Abstellplatz in der Heegemühler Straße verschwand im Tagesverlauf des 03.07.2017 ein Audi S3. Der Wert des Wagens wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Ahrensfelde – In Backshop eingedrungen

Am 03.07.2017 wurde der Polizei ein Einbruch in einen Backshop in der Landsberger Chaussee angezeigt. Die Täter hatten eine Tür gewaltsam geöffnet und sich dann in den Räumlichkeiten umgesehen. Durch die Zerstörungen summiert sich der Schaden auf rund 750 Euro.

Infos und Meldungen via Polizeidirektion Ost / Polizeiinspektion Barnim