Bernau: Auch in diesem Jahr will die Stadt Bernau mit regelmäßigen Spezial-Wochenmärkten Anwohner und Gäste auf den Marktplatz locken. Von April bis Oktober wird es an 6 Samstagen themenbasierte Frische-Märkte geben. Los geht es am Samstag, dem 1. April von 8 – 13 Uhr.

In einer Mitteilung der Stadt Bernau heisst es:

‘April, April!’ – Bernauer Wochenmarkt-Spezial am 1. April

Am Samstag, dem 1. April beginnt wieder die Spezialmarkt-Saison in Bernau. Von 8 bis 13 Uhr bieten Händler an diesem Sonnabend in der Bürgermeisterstraße und auf dem Marktplatz Blumen und Pflanzen an.

Das wechselhafte Aprilwetter begünstigt das Wachstum von Blumen und Zierpflanzen. Um diese dreht sich auch der erste Spezialmarkt des Jahres, der nicht nur Pflanzenfreunden gefallen dürfte, sondern bei den Besuchern auch für Heiterkeit sorgt, denn passend zum Datum wird ein Clown den Markt besuchen.

Bis Oktober findet am jeweils ersten Samstag im Monat ein weiterer Spezialmarkt statt. Am 6. Mai gibt es Tipps für ein „Kunterbuntes Balkonien“.

Wochenmarkt-Spezial 2017 – Weitere Termine:

3. Juni: So schmeckt der Sommer

1. Juli: Fruchtalarm

5. August: Erfrischend vielfältig

2. September: Lustiges Pausenbrot

7. Oktober: Bunt sind schon die Wälder

Rückblicke vergangener Märkte.

Infos via Stadt Bernau / André Ullmann