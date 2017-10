Bernau – Barnim: Zwischen-Update zum Sturmtief “Xavier”

Bernau (Barnim): Das heutige Wetter macht es den unzähligen Feuerwehrleuten und Technikern nicht leichter. Noch immer ist es teils sehr windig und der Regen macht die Aufräumarbeiten nicht einfacher.

So sind die Feuerwehren im gesamten Barnim noch immer im Dauereinsatz um die gestrigen Spuren zu beseitigen und neu hinzugekommene abzuarbeiten. Ein Ende scheint erst einmal nicht in Sicht, denn nach den Schäden auf öffentlichen Straßen, melden sich immer mehr Privatpersonen mit Schäden auf ihren Grundstücken oder Wegen.

Ob Bernau, Zepernick, Biesenthal, Wandlitz oder in Eberswalde wo Stadtförster Mattes Krüger eindringlich davor warnt, den Wald zu betreten. „Umgeknickte Bäume hängen in den Kronen, teilweise sind komplette Flächen in der Oberheide entwaldet, da besteht höchste Gefahr“, so der Förster. Der Sturm scheint den gesamten Stadtwald getroffen zu haben… (…)

Auch auf den Bahnstrecken gibt es noch allerhand Probleme und im Augenblick ist es fraglich wann der Regional und S-Bahnverkehr wieder vollständig aufgenommen werden kann.

Mit stand von 10.36 Uhr gibt die S-Bahn folgende Infos zum Zugverkehr.

Derzeit kann der Zugverkehr nur auf folgenden Strecken angeboten werden:

*S1 zwischen Botanischer Garten <> Nordbahnhof und Hohen Neuendorf <> Oranienburg ( SEV Schönholz <> Hohen Neuendorf)

*S2 zwischen Südkreuz <> Blankenburg (SEV Blankenfelde <> Lichtenrade sowie Blankenburg <> Bernau)

*S25 zwischen Teltow Stadt und Priesterweg / Südkreuz und Bornholmer Straße

*S3 Erkner <> Westkreuz

*S45 Flughafen Schönefeld <> Hermannstraße

*S46 zwischen Westend <> Grünau sowie Zeuthen <> Königs Wusterhausen (SEV Grünau <> Zeuthen)

*S47 zwischen Schöneweide <> Spindlersfeld

*S5 zwischen Westkreuz <> Strausberg (SEV Strausberg <> Strausberg Nord)

*S7 zwischen Ahrensfelde <> Grunewald / Wannsee und Potsdam (SEV Grunewald<>Wannsee)

*S75 zwischen Wartenberg <> Ostbahnhof

*S8 zwischen Grünau <> Treptower Park und Blankenburg <> Birkenwerder

*S9 zwischen Flughafen Schönefeld <> Greifswalder Straße

*S41/42 verkehrt nicht

*S85 verkehrt nicht

Der Ersatzverkehr zwischen Beusselstraße und Gesundbrunnen entfällt.