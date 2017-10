Bernau – Barnim: Wochenende, Veranstaltungen, Bahnverkehr

Bernau (Barnim): Bei bis zu 13 Grad und zum Nachmittag zunehmenden Regen, erwarten wir heute einen recht herbstlichen Samstag.

Dennoch wollen wir Euch einige Veranstaltungen mit auf den Weg geben:

Anzeige

Bernauer Wochenmarkt-Spezial “„Bunt sind schon die Wälder“

Pokalspiel FSV Bernau gegen Energie Cottbus, 14 Uhr Rehberge

Tag der offenen Tür bei der Bundespolizei in Blumberg

Führungen im Stasi-Bunker Biesenthal – “Der Anfang vom Ende. Den Kalten Krieg spüren”

2. Töpfermarkt in Oranienburg ( Samstag und Sonntag)

Lange Nacht der Familie in Berlin

Lange offene Wolfsnacht im Wildpark Schorfheide

Oktoberfest in der Fischerstube Stolzenhagen

Der geniale Konrad Küchenmeister zu Gast im Ofenhaus

Premiere: Mörderkarussell – Krimikomödie im Theater am Wandlitzsee

Buntes Herbstfest im Wildpark Schorfheide

Kulturherbst im Ofenhaus präsentiert Delta Q

Alle Details zu den einzelnen Veranstaltungen findet Ihr in unserem Kalender auf der Homepage, bei Facebook oder in unserer Handy App Bernau LIVE to GO!

Sturmbedingt gibt es noch zahlreiche Behinderungen im Bahnverkehr. So fährt noch immer keine S-Bahn zwischen Buch und Bernau.

S 2 verkehrt zwischen Lichtenrade <> Priesterweg und Südkreuz <> Buch (SEV Blankenfelde <> Lichtenrade sowie Buch <> Bernau)

S 25 verkehrt zwischen Teltow Stadt <> Priesterweg sowie Südkreuz <> Schönholz (SEV U-Bhf. Alt-Tegel <> Hennigsdorf)

S 3 verkehrt zwischen Köpenick <> Westkreuz (20-Minutentakt)

SEV Erkner <> Köpenick wegen Bauarbeiten.

SEV Erkner <> Köpenick wegen Bauarbeiten. S 7 verkehrt zwischen Ahrensfelde <> Potsdam Hbf (20-Minuten-Takt)

Der Ersatzverkehr zwischen Beusselstraße und Gesundbrunnen entfällt.

Zu Störungen kommt es zudem auf den Regionalstrecken – Bernau – Eberswalde und Bernau – Lichtenberg. Im Augenblick fährt hier keine Bahn.