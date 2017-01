Bernau -Barnim: Willkommen zum ersten Wochenende im neuen Jahr

Bernau: Geht es Euch auch so? Obwohl Silvester eigentlich erst wenige Tage her ist, so kommt es einem vor, als wären es schon einige Wochen. Wie auch immer, die erste Woche im neuen Jahr ist rum und uns erwartet ein winterliches Wochenende.

Auch wenn noch nicht ganz so viel los ist, wollen wir Euch einige Veranstaltungstipps mit auf dem Weg geben. Alle Details findet Ihr in unseren Kalendern auf der Homepage, bei Facebook oder in unserer App.

Am Samstag, den 07.01.2017 um 17 Uhr und Sonntag, den 08.01.2017, um 16 Uhr lädt das Feuerwehrhaustheater alle kleinen und großen Märchenfreunde zu „Ein Märchen vom Glück und vom Pech“ – Bildertheater frei nach Gebrüder Grimms „Frau Holle“ ins Feuerwehrhaustheater Börnicke ein

Zu einem winterlichen Streifzug lädt das Wildkatzenzentrum Felidae nach Tempelfelde ein. Besucht DIEGO und Co. und nehmt an einer tollen und interessanten Führung teil

Am Samstag, den 07. Januar 2017 lädt das Kloster Chorin zu einem Neujahrskonzert mit dem Posaunenquintett Berlin ein. “ Mit festlicher Musik im Kirchenschiff das neue Jahr zu begrüßen ist eine lieb gewordene Tradition im Kloster Chorin geworden

Die Stadthalle Bernau lädt am 07. Januar 2016 zur großen Nach-Silvesterparty mit der Partyband „Sowieso“ ein. Los geht es 19 Uhr. Aufgrund der großen Nachfrage, ist es seit Jahren Tradition, dass die Stadthalle Bernau ihre große Silvesterparty wiederholt

DAMALS Tour 2017 – Die Originalbands der 60er und 70er Jahre zu Gast in der Stadthalle Bernau. Mit dabei sind unter anderem: THE TREMS – RUBETTES feat. Bill Hurd – THE ANIMALS & FRIENDS und Steve Ellis ex LOVE AFFAIR

Hochzeitswelt im Postbahnhof – Rund 100 Aussteller präsentieren im Postbahnhof am Ostbahnhof zwei Tage lang auf über 3000 Quadratmetern Produkte und Dienstleistungen rund um den schönsten Tag im Leben

So, das wars kurz von uns. Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende und zieht Euch warm an…