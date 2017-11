Bernau – Barnim: Willkommen in der neuen Woche, guten Morgen!

Bernau (Barnim): Viel zu schnell ist mal wieder das Wochenende vergangen und mit frischen 4 Grad, Hochnebel und vollen Straßen starten wir in den heutigen Montag.

Wer noch los muss, der sollte auf jeden Fall etwas mehr Zeit einplanen. Momentan staut es sich erheblich auf der B2 Lindenberg/Malchow. Hier geht es teils nur im Schritttempo voran.

Voll ist es ebenfalls auf der Abfahrt Weißensee in Richtung Berlin sowie auf der Autobahn in Richtung Pankow/A114. Wegen eines Unfalls staut es sich zudem auf der A10/Mühlenbeck in Richtung Pankow bis hin zum Dreieck Barnim. Bei der S-Bahn S2 besteht noch bis zum 04. Dezember SEV zwischen Pankow und Karow.

Veranstaltungen am Montag

Lese- und Veranstaltungstage in Bernau ‘Wunder, Legenden, Mythen’

15.30 bis 18.30 Uhr, Dein Stoffladen, Berliner Straße 65: Handpuppen-Nähkurs

Hier können unter Anleitung individuelle Hexen- und Zaubererhandpuppen mittels Nähmaschine zum Leben erweckt werden. Eintritt, Anleitung, Material: 25 €; Tel.: (0 33 38) 33 00 80

St. Martinsumzug in Eberswalde

Der Martinsumzug ist in diesem Jahr ausnahmsweise am Montag, 13. November 2017. Zieht Euch warm an, nehmt eine Laterne in die Hand und lasst Euch einladen! Die Bläser/innen stimmen alle musikalisch ein und wir hören bekannte Martins- und Laternenlieder.

Vom Kindergarten aus gehen wir zum Reiter Martin, der auf dem Innenhof des Katholischen Pfarramtes auf uns wartet. Wir hören seine Geschichte, singen miteinander und folgen ihm – mit Abstand zum Pferd – bis zur Maria-Magdalenen-Kirche. In der Kirche singen wir und hören eine Geschichte vom Teilen. Zum Abschluss des Tages wollen wir miteinander die Martinshörnchen teilen. An der Feuerschale oder mit einem warmen Kinderpunsch können wir uns aufwärmen. Wir freuen uns, dieses Fest miteinander zu begehen, und laden Euch herzlichst ein. Treffpunkt: Evangelischer Kindergarten, Pfeilstraße 27, 16225 Eberswalde