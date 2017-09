Bernau – Barnim: Veranstaltungen zum Wochenende

Bernau (Barnim): Auch wenn das Wetter ruhig ein klein wenig besser sein könnte, so stehen an diesem Wochenende etliche Veranstaltungen auf dem Programm.

In Kurzform wollen wir Euch hier einige mit auf den Weg geben. Alle Details findet Ihr in unserem Kalender, bei Facebook oder in unserer App.

Anzeige

Wir wünschen Euch ein schönes, erholsames Wochenende und werden für Euch zahlreiche Veranstaltungen besuchen.

24 Stunden von Bernau – Laufspektakel im Bernauer Stadtpark

Wandlitz feiert mit einem großen Fest Geburtstag – City LIVE u.v.m. zum 775.

Erntedankfest in Grüntal mit Festumzug

Tag der Helfer am Eulenberg in Biesenthal

Baby- und Kindersachenbasar in Lobetal

Sommerliches Herbstfest in Rüdnitz (Bahnhofstraße)

Lollapalooza auf der Rennbahn Hoppegarten

Heidefest in Bernau OT Schönow

Familien- & Sommerfest in den Adlerhöfen Bernau

Flohmaxx – Flohmarkt in Bernau

Tag des offenen Denkmals in Brandenburg / Barnim / Berlin

Flohmarkt in Berlin-Karow

Traktorentreffen und Erntefest in Paaren Glien

Bürgerfest des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue