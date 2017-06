Bernau – Barnim: Regen, Regen, Regen – ab Mittag wird es weniger

Bernau (Barnim): Guten Morgen, wir hoffen Ihr seid einigermaßen trocken zur Arbeit gekommen.

Auch wenn wir in Bernau und der nahen Umgebung weitestgehend von Überschwemmungen oder volllaufenden Kellern bisher verschont blieben und die Bernauer Feuerwehr so gut wie keine wetterbedingten Einsätze zu verzeichnen hatte, so regnet (e) es dennoch erheblich.

Laut Meteorologen soll sich das Regengebiet nunmehr langsam in Richtung Norden verziehen und abschwächen.

Wir melden uns nachher noch einmal mit einigen Infos zum Wettergeschehen…

Euch einen schönen Freitag.