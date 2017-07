Bernau – Barnim: Mit Sonne und blauem Himmel in die neue Woche

Bernau (Barnim): Welch ungewohnter Anblick da draussen. Einfach mal Sonne und blauer Himmel. Nach Tagen des schlechten Wetters, ist es nun erst einmal vorbei mit Regen und wir erwarten in den kommenden Tagen deutlich besseres Wetter.

Was passt das besser, als einen kurzen Geburtstags-Gruß nach Usedom zu schicken. Heute, vor 22 Jahren, am 03. Juni 1995, Auf Usedom wird mit der 508 Meter langen Seebrücke Heringsdorf die längste Seebrücke Kontinentaleuropas eröffnet.

Ihr Vorgängerbau in Heringsdorf war die 1891 bis 1893 in Holz errichtete, 500 Meter lange Kaiser-Wilhelm-Brücke. Diese war mit Türmchen und Kolonnaden gestaltet und beherbergte zahlreiche Restaurants und Geschäfte. Im Jahr 1903 wurde sie durch einen seitlichen Anleger für Küstenpassagierschiffe ergänzt, die so genannte ODIN-Brücke.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Brücke kaum mehr genutzt und gepflegt. Die Gebäude am Strand wurden bald abgebrochen. 1957 vernichtete ein Feuer den inzwischen marode gewordenen Seesteg.

Die heutige Brücke wurde im Jahr 1995, rund 50 Meter neben dem Standort ihrer Vorgängerin und rund 50 Meter länger, errichtet. Vom 508 Meter langen Bauwerk sind etwa 300 Meter ein überdachter, über dem Wasser der Ostsee auf Pfählen errichteter Seesteg. (Wikipedia – CC-by-sa-3.0)

Bevor man Anfang des 19. Jahrhunderts eine Badeanstalt errichtete, war Heringsdorf ein namenloses Fischerdorf. Oberforstmeister von Bülow, einem Vorfahr des als Loriot bekannten Vico von Bülow, setzte sich damals für die Umsetzung ein…

Und sonst? Wir begleiten Euch auch heute ein wenig durch den Tag und informieren u.a. über die zahlreichen Veranstaltungen am Wochenende.

Bis dahin, Euch einen schönen Montag!

Mehr Infos: http://www.kaiserbaeder-auf-usedom.de/kaiserbaeder/heringsdorf/

Foto: Seebrücke Heringsdorf Usedom Ostsee – loewe.chr – CC BY-ND 2.0 – https://www.flickr.com/photos/chris_loewe/10299080543/