Bernau – Barnim: Meldungen der Polizeidirektion Ost

BAB 11 – Mutmaßlicher Kabeldieb festgenommen

Am Vormittag des 13.02.2017 stach Polizisten auf einem ehemaligen Parkplatz zwischen den Anschlussstellen Lanke und Finowfurt ein Kleintransporter mit polnischem Kennzeichen ins Auge.

Ihrer Eingebung folgend, wurden Auto und Fahrer einmal genauer besehen. Im Fahrzeuginneren fanden sich neben dem 30-jährigen Fahrzeugführer dann auch mehr als 50 zurechtgeschnittene Enden von Kupferkabel. Jedes dieser Kabel hatte eine Länge von sechs bis sieben Metern. Der Mann konnte weder einen Eigentumsnachweis erbringen, noch fand er eine zufrieden stellende Erklärung für die Fracht. Sein Wagen und die Kabel wurden sichergestellt, er selbst vorläufig festgenommen. Der Tatvorwurf lautet auf Diebstahl im besonders schweren Fall.

Bernau – Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Plakatierung

Wie der Polizei am Nachmittag des 13.02.2017 angezeigt wurde, haben noch Unbekannte den Schließzylinder und eine Scheibe der Eingangstür eines Jugendclubs in der Breitscheidstraße mit Tapetenkleister beschmiert. Außerdem hinterließen die Täter ein Plakat, welches die Bombardierung Dresdens im Februar 1945 zum Inhalt hatte.

Am Morgen des 14.02.2017 entdeckten Zeugen auf einem Parkdeck einer Passage in der Börnicker Chaussee ein Plakat gleichen Inhalts. Der Staatsschutz der Direktion Ost ermittelt in beiden Fällen.

Lindenberg – Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine Radfahrerin wollte am 14. Februar, gegen 5.45 Uhr, in der Nähe der ARAL Tankstelle die B2 überqueren, um auf den Radweg zu gelangen. Dabei wurde sie von einem PKW BMW erfasst, der von Berlin in Richtung BAB10 fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau schwer verletzt. Im Rettungshubschrauber wurde die Verletzte ins Unfallkrankenhaus Berlin geflogen. Für die Unfallaufnahme musste die B2 für zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden. Der Fahrer des BMW blieb unverletzt. Sein PKW war nicht mehr betriebstüchtig. Die Schadenshöhe beträgt ungefähr 4.000 Euro.

BAB 10 – Plakatierung

Wie der Polizei am Morgen des 13.02.2017 gemeldet wurde, sollten Unbekannte an einer Autobahnbrücke zwischen Berlin-Hellersdorf und Berlin-Marzahn in beiden Fahrtrichtungen zwei Bettlaken mit Aufschriften angebracht haben. Diese Meldung bestätigte sich. Auf den Laken waren Sprüche zur Bombardierung Dresdens im Februar 1945 gesprüht worden. Der Staatsschutz hat sich der Sache angenommen und ermittelt.

Informationen via Polizeidirektion Ost / Polizeiinspektion Barnim