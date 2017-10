Bernau – Barnim: Meldungen der Polizei vom Wochenende

Bernau – Auf frischer Tat gestellt

Am frühen Morgen des 22.10.2017 bemerkten aufmerksame Anwohner der Emmy-Noether-Straße, dass sich zwei Personen gewaltsam Zutritt zu einem im Bau befindlichen Einfamilienhaus verschafften. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten im Haus tatsächlich zwei Männer stellen, welche dort nicht hingehörten. Die 20 und 31 Jahre alten Männer müssen sich nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls verantworten. Die Ermittlungen werden zeigen, ob das Duo auch noch für andere Taten zur Rechenschaft zu ziehen ist.

Hohensaaten – Bei Fischwilderei ertappt

Wasserschützer stellten bei ihrer Streife an der Oder am späten Abend des 22.10.2017 zwei Männer fest, welche sich dort als Angler betätigten. Wie sich herausstellte, fischten die beiden Herren ohne Fischereischein und Angelkarte. Die 26 und 31 Jahre alten Delinquenten waren der Polizei auch schon mit anderen Delikten bekannt geworden. Sie mussten ihre Angelruten herausgeben und bekamen eine Anzeige wegen Fischwilderei.

Wandlitz – Kleintransporter verschwunden

In der Nacht zum 23.10.2017 entwendeten noch Unbekannte aus dem Steinweg einen Mercedes Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen BAR-FZ 720. Der Wert des Kleintransporters wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Panketal – PKW Audi gestohlen

Von seinem Abstellplatz in der Buchenallee wurde in der Nacht zum 23.10.2017 ein Audi A6 mit dem amtlichen Kennzeichen BAR-D 500 gestohlen. Die Fahndung nach dem Wagen ist eingeleitet.

Eberswalde – In PKW eingebrochen

In der Nacht zum 22.10.2017 drangen noch Unbekannte mit roher Gewalt in einen PKW Subaru ein, welcher in der Kantstraße abgestellt gewesen war. Sie hinterließen dem rechtmäßigen Besitzer einen Schaden im dreistelligen Eurobereich.

Eberswalde – Gartenlaube aufgebrochen

In der Nacht zum 22.10.2017 verschafften sich noch Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Gartenlaube in der Anlage Erlengrund. Die Täter durchwühlten das gesamte Innere des Objektes. Ob ihnen dabei etwas Verwertbares in die Hände fiel, war bei Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend zu klären gewesen.

