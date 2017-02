Bernau – Barnim: Guten Morgen und die Ruhe vor dem Sturm

Bernau: Mit einigen Sonnenstrahlen und bis zu 12 Grad erwarten wir heute einen recht milden Donnerstag, bevor es in der kommenden Nacht sehr stürmisch werden soll.

Und sonst? Heute ist Weiberfastnacht. Sie markiert den Übergang vom Sitzungs- zum Straßenkarneval am Donnerstag vor Aschermittwoch. Es ist an diesem Tag Brauch, dass Frauen den Männern die Krawatte als Symbol der männlichen Macht abschneiden. So laufen die Männer nur noch mit einem Krawattenstumpf herum, wofür sie mit einem Bützchen (Küsschen) entschädigt werden. Weiberfastnacht findet immer am Donnerstag vor Aschermittwoch statt, welcher immer am 46. Tag vor Ostersonntag ist und im Rheinland als inoffizieller Feiertag gilt. (Quelle: Wikipedia)

Wer heute also irgendwas im Rheinland erledigen muss , der sollte dies vor 11.11 Uhr tun 😉

Veranstaltungstipp Bernau:

Zu einer Autorenlesung lädt „Die Schatzinsel“ am heutigen Donnerstag in die gemütlichen Räume des kleinen Buchladens ein. Thema des Abends ist das Buch „ Generation Hoyerswerda – Das Netzwerk militanter Neonazis in Brandenburg “ Infos hier.

Bis später und Euch einen schönen Donnerstag.

Foto: Klaus Hausmann / Pixabay