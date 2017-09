Bernau – Barnim: Guten Morgen im Herbst des Sommers

Bernau (Barnim): Wo ist die Sonne von gestern hin? Mit 12 Grad, örtlichem Nebel und Regen starten wir in den heutigen Mittwoch. Auch wenn es nur noch 116 Tage bis Silvester sind, so wären doch ein paar Spätsommertage wünschenswert.

Und sonst? Die LINKE Bernau lädt zum Tag der Offenen Tür am Mittwoch, dem 6. September 2017, ab 14 Uhr ins Bürgerbüro, Berliner Straße 17, ein.

Es gibt Kaffee und Kuchen und Kommunalpolitik konkret zum Anfassen und Nachfragen. Die Fraktionsvorsitzende, Dagmar Enkelmann und weitere Stadtverordnete der LINKEN Stadtfraktion werden Rede und Antwort stehen.

Verkehr: Zu Zeit gibt keine Behinderungen und die S-Bahnen fahren nach Plan. Für die bevorstehenden Arbeiten am Bahnhof Röntgental wird ab Montag, 11. September 2017, unter anderem die Baustellenzufahrt errichtet. Dabei lassen sich auf dem Bahnhofsweg (parallel zur Heinestraße) Beeinträchtigungen im Straßenverkehr sowie durch Lärm leider nicht gänzlich vermeiden. Dafür

bitten wir um Verständnis. Wir sind bemüht, die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu halten, so die Bahn in einer Mitteilung.