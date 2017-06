Bernau – Barnim: Euch einen schönen Start in die neue Woche

Bernau (Barnim): Wir hoffen, Ihr hattet ein schönes Wochenende und seid einigermaßen trocken zur Arbeit gekommen. Ab Mittag soll es trockener werden 😉

Wir schauen heute noch einmal auf das Wochenende zurück. So informieren wir unter anderem von den F-Juniorenturnieren in Schönow, von der Tigerradtour, vom Boxen in der Erich-Wünsch-Halle oder dem Race61 in Finowfurt.

Verkehr: Bitte beachtet, dass die S-Bahn S2 vom 26. Juni 2017 bis zum 30. Juni 2017 in der Zeit von 09-15 Uhr zwischen Blankenburg <> Buch nur im 20-Minutentakt verkehrt.

Euch einen schönen Montag.