Bernau – Barnim: Deutlicher Anstieg der Bodenpreise

Grundstücke am Berliner Rand sind stark nachgefragt

Bernau – Barnim: Viele Menschen zieht es in unsere Region und zahlreiche Gemeinden und Städte dürfen sich über einen Zuwachs an Einwohnern erfreuen. Leider macht sich diese Tatsache auch an den Grundstückspreisen bemerkbar.

Wer ein Grundstück am Rand von Berlin kaufen will, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen als noch vor einem Jahr. „Die Preise in diesem Bereich sind teils deutlich in die Höhe gegangen“, weiß Mandy Schmalz, Geschäftsstellenleiterin des Barnimer Gutachterausschusses, zu berichten. Im weiteren Metropolenraum bewegten sich die Preise indes überwiegend auf einem konstanten Niveau.

Für die Gemeinden und Gemeindeteile des Landkreises wurden insgesamt 327 allgemeine Bodenrichtwerte beschlossen. Die Bodenrichtwerte für Bauland liegen in einer Spanne von 5 €/m² (Ortsteil Neugrimnitz der Gemeinde Althüttendorf) bis 180 €/m² (Bereich Gehrenberge in der Gemeinde Panketal, Ortsteil Schwanebeck). Die Zahlen verdeutlichen das Wertgefälle von der Landesgrenze zu Berlin bis an die nordöstliche Kreisgrenze.

Im Einzelnen gliedern sich die Bodenrichtwerte wie folgt:

Ahrensfelde, Ortsteil Ahrensfelde 130 – 150 €/m² Bernau (nur Stadtgebiet) 70 – 130 €/m² Biesenthal (nur Ortslage) 42 – 70 €/m² Amt Britz-Chorin-Oderberg 9 – 32 €/m² Eberswalde (nur Stadtgebiet) 31 – 75 €/m² Amt Joachimsthal/ Schorfheide 5 – 30 €/m² Panketal (Zepernick, Schwanebeck) 90 – 180 €/m² Schorfheide, Ortsteil Finowfurt 32 – 65 €/m² Wandlitz, Ortsteil Wandlitz

(ohne Wassergrundstücke) 55 – 140 €/m² Wassergrundstück am Wandlitzsee 180 – 260 €/m² Werneuchen (nur Ortslage) 46 – 80 €/m²

Detailangaben zu den einzelnen Orten und Regionen findet Ihr hier.

Unter der Adresse www.boris-brandenburg.de des Landesbetriebes Landesvermessung und Geobasisinformation (LGB) werden die Bodenrichtwerte für Jedermann kostenfrei zur Ansicht bereitgestellt. Auf der Homepage der Brandenburger Gutachterausschüsse (www.gutachterausschuesse-bb.de) werden Interessierte informiert, wann die Richtwerte zum Stichtag 31. Dezember 2016 zur Verfügung stehen. Daneben erteilt die Geschäftsstelle wie bisher mündliche und schriftliche Bodenrichtwertauskünfte. Der Ausdruck von Bodenrichtwerten für abgegrenzte Bereiche ist auf Einzelanfrage möglich.

Ausführliche Informationen zum Grundstücksmarkt des Jahres 2016 können dem Grundstücksmarktbericht des Landkreises Barnim entnommen werden, der im Mai 2017 veröffentlicht wird. Er enthält zum Beispiel Informationen über Gewerbemieten, Kaufpreise von Einfamilienhäusern, Eigentumswohnungen sowie Grün- und Verkehrsflächen. Für den Grundstücksmarktbericht wird eine Gebühr in Höhe von 30 € und für eine einfache schriftliche Auskunft eine Gebühr in Höhe von 13 € erhoben.

Der Grundstücksmarktbericht sowie Auskünfte über Bodenrichtwerte sind in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses erhältlich.

Sitz der Geschäftsstelle

Landkreis Barnim

Amt für Kataster- und Vermessungswesen, Natur- und Denkmalschutz

Am Markt 1, 16225 Eberswalde

Bestellungen sind auch per Fax unter 03334 214-2946 oder per E-Mail unter gutachterauschuss@kvbarnim.de möglich.

Infos via Landkreis Barnim.