Bernau – Barnim: Besser wird´s heute da draußen wohl nicht, Moin!

Bernau (Barnim): Ziemlich herbstlich starten wir in den heutigen Mittwoch. Mit bis zu 17 Grad, Nebel und Sprühregen erwarten wir einen trüben Herbsttag.

Verkehr: Ich glaube man merkt, dass Ferien sind. Wer muss, der kommt gerade ohne Stau ganz gut nach Berlin. Zu einem Unfall kam es vor wenigen Minuten auf der A10 zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck – hier staut es sich gerade. (08.54)

Veranstaltungstipp: The new Generation of Blues im SparkassenForum Eberswalde

Zum Thema Blues hat man sofort die großen US-Amerikaner Muddy Waters, John Lee Hooker oder auch die ostdeutschen Hansi Biebl, Jürgen Kerth und die Gruppe Engerling im Hinterkopf.

In der aktuellen populären Musik ist der Blues in der Tradition der 60er und 70er Jahre längst von Soul, Hip-Hop und R‘n‘B abgelöst worden. Und dennoch begeistert diese ursprüngliche afroamerikanische Musikrichtung über Generationen hinweg immer wieder Musiker und Musikfreunde gleichermaßen. Vor allem stimmgewaltige Interpreten, wie der deutsche Sänger Andreas Kümmert oder der Franzose Charles Pasi haben den Blues neu belebt. Die Hamburger Sängerin Jessy Martens und der 1992 in München geborene Jepser Munk gehören zu einer ganz neuen Generation von Bluesrock und Soul-Interpreten, denen es Dank herausragender stimmlicher Qualitäten und atemberaubender Live-Performance gelingt, ein junges wie auch älteres Publikum gleichermaßen für den Blues zu begeistern.

Am heutigen 25. Oktober sind beide Künstler mit ihren Bands im SparkassenFORUM zu Gast. Infos in unserem Kalender…

Und sonst? Heute, vor genau 16 Jahren, präsentierte Microsoft das gute alte Betriebssystem Windows XP, bzw. brachte es in den Handel.

