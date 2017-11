Bernau: AWO lädt zu „Gemeinsam statt einsam“ am Heiligabend ein

Bernau (Barnim): Noch sind es zwar gut 4 Wochen Zeit bis zum Heiligabend, dennoch wollen wir schon jetzt auf eine tolle Aktion der AWO Bernau hinweisen.

Denn trotz unserer ach so kommunikativen Welt, sitzen an Weihnachten leider viele Menschen allein zu Hause. Die Gründe hierfür sind sehr verschieden. Manchmal ist es z.B. eine zerstrittene Familie oder auch allein Hinterbliebene.

Wie bereits im Vorjahr (Foto), lädt die AWO Bernau daher am 24. Dezember, ab 14.30 Uhr, alle, die Heiligabend nicht allein zu Hause verbringen möchten, herzlich in den AWO-Treff, An der Stadtmauer 12, zu einem gemütlichen Beisammensein ein.

Im weihnachtlich geschmückten Raum kann man bei Musik, Geschichten, Kaffee, Kuchen und Abend-Imbiss den Nachmittag gemeinsam genießen. Der Unkostenbeitrag beträgt 5 Euro. Anmeldungen sind zwar nicht zwingend erforderlich, werden aber ab sofort gern entgegen genommen.

Weitere Informationen unter: Telefon 03338 8973 oder E-Mail: awo-treff@awo-kv-bernau.de